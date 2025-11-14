Guardian: США надеются на принятие резолюции СБ ООН по войскам в Газе

После этого начнут детальное обсуждение работы стабилизационного корпуса, сообщила газета

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают, что проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о мандате международного воинского контингента в секторе Газа будет принят в начале следующей недели, после чего начнется детальное обсуждение работы стабилизационного корпуса. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По словам неназванного американского чиновника, "сперва необходимо получить" резолюцию. "Страны не будут брать на себя твердые обязательства, пока не увидят принятые формулировки", - сказал он. Другой дипломатический источник отметил, что США не собираются отправлять свои войска в Газу. При этом, согласно изданию, в США допускают участие европейских стран, включая Великобританию, Францию и ФРГ, в международном стабилизационном корпусе.

В планах Центрального командования ВС США (CENTCOM), с которыми ознакомилась газета, указывается, что около 1,5 тыс. британских и 1 тыс. французских военных могут присоединиться к миссии по обезвреживанию взрывных устройств и разминированию дорог. Кроме того, в Вашингтоне желают, чтобы Германия, Нидерланды и другие страны Северной Европы обеспечивали работу полевых госпиталей, логистику и разведку.

Источник The Guardian назвал иллюзорными подобные планы, поскольку после провальных военных кампаний в Афганистане и Ираке немногие европейские лидеры горят желанием отправлять свои войска в Газу. Газета подчеркнула, что основу международного воинского контингента в любом случае составят военнослужащие из арабских и мусульманских стран.

Предполагается, что общая численность корпуса будет достигать около 20 тыс. человек, которые начнут прибывать в анклав поэтапно. При этом, согласно планам США, они будут развернуты только в "зеленой зоне" на востоке Газы, которая находится под контролем Израиля. В то же время, как добавило издание, арабские и мусульманские страны опасаются, что обеспечение безопасности в "зеленой зоне" совместно с Израилем будет рассматриваться их населением как потворство оккупации Газы еврейским государством.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.