Мерц: преследуемых по политическим мотивам не будут депортировать из ФРГ

В то же время канцлер Германии дал понять, что беженцы, ищущие защиты от гражданских войн, должны вернуться в свои страны после окончания конфликта

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что лицам, подвергающимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам, разрешено оставаться в Германии.

"Мы не будем депортировать преследуемых по политическим или религиозным мотивам. Это совершенно ясно", - заявил Мерц на собрании представителей ХДС и ХСС. Его слова приводит агентство DPA. "Многие нужны здесь, например, они стали врачами или работают в самых разных областях. Мы хотим предложить им возможность остаться, если они интегрируются и смогут зарабатывать себе на жизнь вместе со своими семьями", - добавил он.

В то же время канцлер ФРГ дал понять, что беженцы, ищущие защиты от гражданских войн, должны вернуться в свои страны после окончания конфликта. "Те, кто временно бежал сюда от гражданских войн, должны вернуться в свои страны после окончания гражданской войны", - констатировал Мерц. Он указал, что обсудит с руководством Сирии, что можно сделать, чтобы люди, находящиеся сейчас в Германии, могли внести свой вклад в восстановление страны после окончания гражданской войны. Многие из них там нужны, и поэтому у них должен быть стимул вернуться на родину, резюмировал он.

Сейчас в Германии усиливаются разногласия по вопросу депортации сирийских беженцев на родину. По данным внутриполитического ведомства ФРГ, по состоянию на август в стране проживали более 950 тыс. сирийцев.