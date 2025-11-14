UOL: в Латинской Америке готовят ответ на возможную агрессию США против Венесуэлы

Как отмечают источники портала, представители дипведомств нескольких стран уже проводят консультации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Несколько государств Латинской Америки обсуждают возможность подготовки совместной декларации с осуждением агрессивных действий США в отношении Венесуэлы. Об этом сообщил бразильский портал UOL со ссылкой на неназванных дипломатов стран региона.

Как отмечают источники, представители дипведомств нескольких стран уже проводят консультации для подготовки ответа на "возможную американскую агрессию". Собеседники портала подчеркнули, что совместная реакция на действия США необходима, так как в противном случае Белый дом сочтет, что у него есть возможность продолжать использовать вооруженные силы для достижения своих целей в регионе. Портал посчитал, что с осуждением Вашингтона должны выступить, прежде всего, Бразилия, Колумбия и Мексика.

США обвиняют Венесуэлу в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября глава Белого дома заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории этой страны.