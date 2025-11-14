WP: военные США готовы к возможному приказу об атаке на Венесуэлу

Издание отмечает, что остается неясным, решил ли президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "пойти на эту эскалацию"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждает с руководством Пентагона возможность военных действий в отношении Венесуэлы, американские силы в регионе изучили систему противовоздушной обороны республики и готовы к потенциальному приказу о начале атаки. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источников, в США "уже несколько дней на высоком уровне обсуждают возможные военные действия" против Венесуэлы. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн приняли участие в совещании в Белом доме на эту тему. Участвовали также вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Как подчеркивается в публикации со ссылкой на источники, "американские силы в регионе готовы к возможному приказу об атаке". Издание отмечает, что остается неясным, "решил ли президент Трамп пойти на эту эскалацию". Военные США представили американскому лидеру "несколько вариантов" таких действий. Кроме того, как следует из материала, военные, находящиеся на борту авианосца Gerald R. Ford, "изучили противовоздушную оборону Венесуэлы, хотя они не знают, дадут ли им приказ об атаке". Американская сторона также рассматривает возможность участия в потенциальной операции подразделения сил специального назначения "Дельта", отметили источники издания.

В публикации указывается, что возможные военные действия против Венесуэлы осложнят взаимодействие между США и другими странами региона. Как сообщил ранее бразильский портал UOL со ссылкой на неназванных дипломатов, несколько государств Латинской Америки обсуждает возможность подготовки совместной декларации с осуждением агрессивных действий Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Телеканал CBS в четверг сообщил, что Пентагон представил Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать эту информацию. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.

Пентагон во вторник сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе. The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Удары США по катерам

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.