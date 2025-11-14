Mainichi: премьер Японии выступает за размещение в стране ядерного оружия США

Санаэ Такаити считает, что неядерные принципы негативно сказываются на сдерживающем и оборонном потенциале Соединенных Штатов, сообщила газета

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует начать дискуссию в рамках правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны, председателем которой она является, о возможности пересмотра действующих трех неядерных принципов - не обладать, не производить и не размещать ядерное оружие на территории Японии. Об этом сообщила газета Mainichi.

По данным издания, Такаити выступает за пересмотр этих трех принципов, поскольку, по ее мнению, запрет на размещение в стране ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии. Отмечается, что к дискуссии присоединится и новый партнер ЛДП по правящей коалиции - партия "Общество обновления Японии".

Ранее в ходе прений в японском парламенте Такаити уклончиво ответила на вопрос о том, будет ли Япония и впредь сохранять приверженность трем неядерным принципам. Отвечая на вопросы оппозиции по этой теме, первая в истории Японии женщина-премьер отметила, что "сейчас не тот этап, чтобы что-то утверждать" на этот счет, поскольку правительство только приступило к пересмотру базовых документов в области обороны страны, в том числе стратегии национальной безопасности.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагала увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО, однако Такаити уже пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность нового премьера, Санаэ Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии.