Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов

Президент США отметил, что Россия и Китай через четыре-пять лет догонят Вашингтон по количеству боеголовок

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

"Я бы хотел денуклеаризации, иными словами - провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия. <...> Мы - это номер один, Россия - номер два, Китай - номер три. <...> Думаю, лучшим [вариантом] будет денуклеаризация", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида.

Американский лидер заявил, что у США "больше ядерного оружия, чем у любой другой страны". "Россия на втором месте, Китай - на третьем далеко позади. Но через четыре-пять лет они догонят нас", - утверждает Трамп.