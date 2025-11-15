Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов
ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.
"Я бы хотел денуклеаризации, иными словами - провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия. <...> Мы - это номер один, Россия - номер два, Китай - номер три. <...> Думаю, лучшим [вариантом] будет денуклеаризация", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида.
Американский лидер заявил, что у США "больше ядерного оружия, чем у любой другой страны". "Россия на втором месте, Китай - на третьем далеко позади. Но через четыре-пять лет они догонят нас", - утверждает Трамп.