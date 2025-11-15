Мадуро призвал американцев предотвратить войну в Латинской Америке

Президент Венесуэлы на английском языке заявил, что его страна хочет мира

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американский народ предотвратить войну и сохранить мир в Латинской Америке и Карибском бассейне. "Я обращаюсь к народу Соединенных Штатов Америки, чтобы остановить тех, кто безумно стремится развязать войну в Карибском бассейне", - заявил президент Боливарианской Республики на встрече юристов в защиту международного права, участие в которой принимали представители 35 стран.

"Нарушение прав человека и международного права со стороны правительства США направлено не против Мадуро, Венесуэлы, и даже не против Южной Америки и Карибского бассейна, а против всего человечества", - подчеркнул венесуэльский лидер в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он считает, что первыми об этом должны узнать "наши американские братья и сестры". Причем последние слова и лозунг "Венесуэла хочет мира" Мадуро произнес на английском языке.

Президент обратил внимание на то, что после победы Советского Союза над фашистской Германией возникла надежда на мирное сосуществование и указал на недопустимость возрождения нацифашизма на американском континенте. Венесуэльский лидер отметил, что "единство латиноамериканских народов противостоит попыткам империализма развязать войну" в Карибском бассейне.

"Мощное мировое движение солидарности сегодня насчитывает миллионы людей, которые отдают свои голоса в защиту права на мир, суверенитет, самоопределение и будущее народов Венесуэлы, Колумбии, Южной Америки и Карибского бассейна, которые как никогда едины", - заявил Мадуро.

Об американских угрозах Венесуэле

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс.военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 11 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 13 ноября американские военные представили Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям.