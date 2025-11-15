Азаров: на Украине в ближайшее время могут снизить мобилизационный возраст

Киевский режим также способен снова запретить выезд для мужчин от 18 до 22 лет, считает украинский экс-премьер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Киевский режим может в ближайшее время снизить возраст мобилизации и снова запретить выезд для мужчин от 18 до 22 лет включительно. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, с конца августа, когда правительство разрешило выезд для этой категории граждан, Украину покинуло более 100 тыс. молодых мужчин. "Даже за это время небольшое, 2,5 месяца прошло, выехало более 100 тыс. <...> Возможно, в ближайшее время они понизят призывной возраст. Возможно, они отменят опять этот свободный выезд, потому что, все-таки, 100 тыс. - это много", - сказал он.

Азаров отметил, что Владимир Зеленский решил открыть границы для молодежи исключительно для того, чтобы поднять свой пошатнувшийся рейтинг.

13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ "несли службу в своей стране", и попросил Зеленского "побеспокоиться об этом". Он также подтвердил планы правительства Германии лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий. На следующий день Мерц вновь заявил, что сейчас с Украины в ФРГ массово прибывают молодые мужчины.

"Мерц сейчас занят своими финансовыми проблемами. У него нестыковка в социальных обязательствах, прежде всего, перед своими гражданами, а приходится платить, уплачивать всякие огромные пособия, которые были приняты, кстати, до него, еще при Шольце (бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц - прим. ТАСС), украинским беженцам. И поэтому он заявил это", - прокомментировал Азаров слова канцлера.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале этого года Минобороны Украины по инициативе Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи билетом в один конец.