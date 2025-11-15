Трамп опечален ситуацией с мигрантами в Европе

Президент США подчеркнул, что континент "уже не тот"

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому порталу GB News, что Европа изменилась, "поскольку массовая миграция продолжает охватывать континент".

"Я опечален тем, что произошло в Европе с иммиграцией. <...> Если посмотреть, Европа уже не та. Не могу сказать, что везде, но почти везде. Есть пара мест", - приводит GB News слова Трампа.

Портал опубликовал лишь часть интервью президента.

В сентябре министр по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис заявлял, что мигранты составляют около 54% заключенных в греческих тюрьмах и Европе следует ужесточить свою миграционную политику.

США ранее также объявили о своем намерении переориентировать миграционную политику страны на прием беженцев в основном из числа белого населения Европы и ЮАР.