Трамп утверждает, что Иран настроен на договоренности с США по атому

Президент Соединенных Штатов напомнил, что Вашингтон уничтожил ядерный потенциал Тегерана

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран стремится к договоренностям с Вашингтоном по ядерной программе.

"Кстати, Иран тоже хочет заключить сделку. Все хотят заключить с нами сделку", - сказал он 14 ноября, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида. Трамп в связи с этим напомнил, что США ранее нанесли удар по иранским ядерным объектам. "Мы уничтожили ядерный потенциал Ирана, - утверждал Трамп. - Это хотели сделать в течение 22 лет. Ни у одного президента не хватало решимости сделать это. Мы это сделали. И Иран совсем другой".

Трамп 6 ноября выступил с утверждением, что Тегеран просит Вашингтон о снятии американских санкций. Он отметил тогда, что администрация США готова выслушать власти исламской республики. Трамп 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, выступая на политической конференции Abu Dhabi Strategic Debate ранее в этом месяце заявил, что Тегеран по-прежнему стремится к мирному соглашению о преодолении разногласий вокруг своей ядерной программы.