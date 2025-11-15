Трамп заявил, что Билл Клинтон неоднократно бывал на острове Эпштейна

Президент США отметил, что сам никогда не бывал в этом месте

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, в отличие от 42-го президента США Билла Клинтона, никогда не бывал на острове, принадлежавшем финансисту Джеффри Эпштейну, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой.

"Я никогда не бывал на его острове. Билл Клинтон посещал его, предположительно, 28 раз", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида.

Американский лидер убежден, что демократы намеренно продвигают дело Эпштейна, чтобы отвлечь внимание от своих неудач и от успехов администрации Трампа. "Это мистификация демократов, при помощи которой они рассчитывают отвлечь внимание от своего поражения по шатдауну и проигрыша на [президентских] выборах. Они проиграли мне выборы, потеряли колеблющиеся штаты, они потеряли все. <...> Обсуждение [дела Эпштейна] смещает фокус внимания с успехов республиканцев", - отметил он.

"Если бы у них было что-то [против меня], они бы с радостью использовали это до выборов", - подчеркнул глава Белого дома.

Демократы ранее на этой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.