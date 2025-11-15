В КНР заявили, что сигналы США сепаратистам Тайваня подрывают суверенитет страны

Китай выразил протест продаже американских вооружений в регион, заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Чэнь Биньхуа

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Китай рассматривает запланированные поставки очередной партии американских вооружений тайваньской администрации в качестве ошибочного сигнала сепаратистским силам в Тайбэе. Как заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, тем самым США ущемляют суверенитет Китая.

"Мы решительно против продажи американских вооружений китайскому региону Тайвань. <…> Подобными действиями Соединенные Штаты серьезно подрывают суверенитет и интересы в области безопасности Китая, посылают серьезный ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова", - подчеркнул он на странице канцелярии в социальной сети WeChat.

Как уточнил официальный представитель, Пекин занимает по указанному вопросу последовательную и однозначную позицию. "Мы настаиваем, чтобы США соблюдали принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике, в особенности - документа от 17 августа [1982 года] (о сокращении поставок оружия Тайваню - прим. ТАСС)", - добавил он.

Чэнь Биньхуа также потребовал от Соединенных Штатов "прекратить потакать сепаратистским силам" в Тайбэе и "проявлять максимальную осторожность в отношении урегулирования тайваньского вопроса". "Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", - добавил он.

По словам официального представителя, с момента вступления в должность главы администрации острова Лай Циндэ "постоянно заискивает перед зарубежными странами, следует по пути милитаризации, растрачивает с трудом заработанные деньги тайваньского населения, безрассудно превращает Тайвань в пороховую бочку, приносит в жертву безопасность и благополучие его жителей".

"Мы предупреждаем администрацию Лай Циндэ: стремление к независимости за счет внешней поддержки и военных средств - это тупиковый путь, - подытожил Чэнь Биньхуа. - Мы примем все необходимые меры, будем решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность [Китая]".

Поставки американских вооружений Тайваню

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для американских истребителей F-16 и тайваньских IDF, а также военно-транспортных самолетов C-130 на общую сумму $330 млн. Остров получит эти комплектующие из американских запасов. Как считает Пентагон, указанная сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" ВС Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.