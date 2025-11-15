ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Трамп заявил, что его раздражает конфликт на Украине

Президент США надеется на скорое урегулирование кризиса
Редакция сайта ТАСС
02:36

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта.

"Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил глава Белого дома в интервью британскому телеканалу GB News, говоря об урегулировании.

Американский лидер ответил утвердительно на вопрос о том, раздражает ли его то, что конфликт все еще продолжается. "Я прекратил восемь войн. И осталась одна", - сказал он.

Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в том, что ему удалось добиться урегулирования восьми конфликтов. "Я сделал это восемь раз. Мне пока не удалось это с Россией и Украиной", - добавил он.

"Если бы я был президентом, этого никогда не произошло", - предположил Трамп, говоря о конфликте на Украине. "Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом [России] Владимиром Путиным. Я думал, что это будет для меня проще всего", - добавил он, имея в виду прекращение украинского конфликта.

Россия неоднократно заявляла о готовности к продолжению переговоров с Украиной. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров об этом сообщил в начале сентября. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру. 

УкраинаСШАТрамп, ДональдВоенная операция на Украине