Трамп заявил, что импорт нефти из РФ сокращается из-за давления США

Американский президент не уточнил, на чем основаны эти оценки

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что из-за давления со стороны Вашингтона другие государства сокращают объемы закупок российской нефти.

"Мы оказываем сильное давление на них", - заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GB News, которое было опубликовано в пятницу, имея в виду российскую сторону. "Вы знаете про Индию и про нефть", - добавил он, говоря о введении США в отношении Индии дополнительных пошлин в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов у РФ.

"Индия теперь отказывается и другие отказываются", - подчеркнул Трамп, имея в виду сокращение другими странами закупки российской нефти. Он не уточнил, на чем основаны эти оценки. По мнению президента США, "когда Россия продает нефть, у нее есть деньги на различные дела". Трамп также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован. "Я думаю, что мы это сделаем", - сказал он.

Трамп 6 ноября выступил с утверждением, что Индия "в основном" прекратила приобретение российской нефти. Тогда он отмечал, что объемы экспорта нефти из России снизились в связи с введением США санкций.

Минфин США 22 октября включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Поставки российской нефти в Индию

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году. Такой импорт из РФ достигал около трети зарубежных поставок сырой нефти в республику. 6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Как 15 октября утверждал Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Он также выражал мнение, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из России к концу текущего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией опирается на заявления, сделанные Нью-Дели. В республике неоднократно отмечали, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется прежде всего на интересы своих потребителей и обеспечение энергетической безопасности.