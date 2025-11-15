На Украине Минина и Пожарского сочли пропагандой "российского империализма"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский признаны на Украине лицами, пропагандирующими "российский империализм". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти теперь обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с их именами.

Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в период Смутного времени собрали народное ополчение для борьбы с польскими интервентами. Именно под их предводительством в ноябре 1612 года произошло освобождение Москвы от вражеских войск. В память о подвиге Минина и Пожарского в 2005 году в России был учрежден праздник День народного единства, который с тех пор ежегодно отмечается в стране.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.