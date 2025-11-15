В Японии заявили, что рассчитывают на стабилизацию отношений с Китаем

Токио продолжит диалог с Пекином после жесткой реакции со стороны КНР на высказывания японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, заявил председатель политсовета правящей в стране партии Такаюки Кобаяси

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает, что отношения с Китаем вернутся к состоянию конструктива и стабильности в свете их текущего обострения, которое началось после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и жесткой реакции на них со стороны Пекина. Об этом журналистам заявил председатель политсовета правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаюки Кобаяси, комментируя заявление МИД КНР, которое предостерегло своих граждан от поездок в Японию.

"Мы должны относиться [к происходящему] спокойно. Мы продолжим диалог и попытки сделать японско-китайские отношения конструктивными и стабильными", - приводит его слова агентство Kyodo.

В то же время источник в правительстве Японии сообщил японскому общественному телевидению, что соответствующее решение Китая стало неожиданным. По его словам, Токио продолжит объяснять Пекину, что в словах Санаэ Такаити не было ничего вызывающего и что они соответствуют последовательной позиции Японии по ситуации вокруг Тайваня.

Между тем в японском МИД выразили опасение, что Китай может пойти на дальнейшую эскалацию отношений. "Думаю, что китайской стороне будет сложно принять наше объяснение о том, что слова [Такаити] не идут вразрез с нашей предыдущей позицией по Тайваню", - приводит японское общественное телевидение слова высокопоставленного чиновника внешнеполитического ведомства.

Однако некоторые высокопоставленные члены ЛДП, по данным телеканала NHK, считают, что реакция Китая была необоснованной. "Заявления Санаэ Такаити в парламенте не выходили за рамки прежней позиции правительства, они не являются проблемными. Китай считает Тайвань одним из своих ключевых интересов, поэтому у него, вероятно, нет иного выбора, как осадить [в этой ситуации] Японию, но подобные заявления больше напоминают ложные обвинения", - цитирует телеканал неназванного представителя руководства правящей партии.

Заявления Такаити и реакция на них

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил отрубить японскому премьеру голову, однако в дальнейшем эта запись была удалена.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.