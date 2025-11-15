В Русской общине Молдавии призвали оппозицию активнее отстаивать права граждан

Глава объединения Людмила Лащенова прокомментировала прошедшее в парламенте республики обсуждение вопроса закрытия Русского дома в Кишиневе

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты оппозиционных партий Молдавии должны активнее отстаивать в парламенте права избравших их граждан. Об этом заявила глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова после решения депутатов от правящей Партии действия и солидарности закрыть Русский дом в Кишиневе.

"Мне было очень горько наблюдатель за обсуждением этого решения в парламенте. Мне бы хотелось, чтобы оппозиция активнее отстаивала права избирателей, которые за нее голосовали. Но сложилось мнение, но не все это умеют, не все знают, как это делать", - сказала Лащенова, которая была депутатом первого парламента республики, который проголосовал в 1991 году за провозглашение независимости. Она награждена высшей наградой страны - орденом Республики.

"Я не хочу никого обвинять или критиковать, так как это легче всего сделать. Но им необходимо подсказать, что уже необходимы другие методы", - отметила она.

Решение о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено голосами контролирующей парламент Партии действия и солидарности. Из пяти оппозиционных фракций его поддержали только депутаты "Демократии дома", которая выступает за вхождение Молдавии в состав Румынии и критикует все, что связано с Россией.

Фракция Партии социалистов Республики Молдова потребовала снять этот вопрос с голосования, остальные фракции подвергли жесткой критике борьбу с культурным центром. Они обратили внимание, что аналогичные культурные центры функционируют в 86 странах мира, включая 15 государств - членов ЕС, в том числе Францию и Германию. На заседании правящую партию призывали не лишать молдавских выпускников возможности учиться ведущих в вузах России. Это один из проектов, которым занимается Русский дом.