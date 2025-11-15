МИД Румынии: на Украине румыны должны иметь доступ к обучению на родном языке

Они законно ожидают, что их национальная идентичность будет сохранена и защищена, заявила глава румынского дипведомства Оана Цою

БУХАРЕСТ, 15 ноября. /ТАСС/. Реформа образования на Украине должна обеспечить адекватные возможности для обучения на родном языке лицам, принадлежащим румынскому меньшинству. Об этом заявила глава МИД Румынии Оана Цою в ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, во время которого обсуждалось положение румынских лицеев в Черновцах.

"Я подчеркнула, что Румыния уделяет особое внимание реализации проводимой на Украине реформе образования, и наше требование, - чтобы она защищала потребности румыноязычного сообщества в отношении доступа к обучению на родном языке", - написала министр в Х.

"Реформа должна обеспечить надлежащие возможности для обучения на родном языке для лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству, - подчеркнула Цою. - Они законно ожидают, что их национальная идентичность будет сохранена и защищена".

Телеканал Digi24 сообщил 23 октября, что власти Украины приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года. По его информации, сейчас в регионе действует 20 лицеев, где преподавание ведется на румынском языке. К 1 января 2027 года таких останется только четыре.