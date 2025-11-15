На симпозиум "БРИКС - Европа" в Сириусе прибыл депутат Бундестага от АдГ Котре

Штеффен Котре участвует в заседаниях секций, посвященных перспективам взаимодействия европейских политических сил со странами объединения и обсуждению новых форматов диалога в условиях многополярного мира

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре © ddp/ dts Nachrichtenagentur via Reuters Connect

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре прибыл в Сочи для участия во втором международном симпозиуме "БРИКС - Европа". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Поездка Котре стала одной из самых обсуждаемых тем в германских медиа на протяжении последней недели. Ранее СМИ сообщали, что сразу несколько представителей АдГ намерены посетить Россию для участия в мероприятии, что вызвало резкую критику со стороны других партий Бундестага. А некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) даже обвинили АдГ в госизмене.

После развернувшейся дискуссии руководство АдГ уточнило, что в итоговый состав делегации будет включен только один депутат - Штеффен Котре. Сопредседатели партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель подчеркнули, что парламентарию важно "лично увидеть и услышать позиции стран БРИКС" в условиях перестройки международных отношений.

Котре прибыл на симпозиум в первой половине дня. На площадке он участвует в заседаниях секций, посвященных перспективам взаимодействия европейских политических сил со странами БРИКС и обсуждению новых форматов диалога в условиях многополярного мира. Работа симпозиума продолжается.