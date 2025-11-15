Трамп обвинил мэра Лондона в "потворствовании преступности"

Президент США заявил, что в британской столице "есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за бездействия мэра Лондона Садика Хана британская столица страдает от высокого уровня преступности.

"Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже", - сказал американский лидер в интервью британскому телеканалу GB News.

По словам Трампа, руководство Хана, который вступил в должность мэра Лондона в 2016 году, обернулось для города катастрофой. "Он мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться", - утверждал президент США.