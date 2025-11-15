Сийярто: Венгрия будет блокировать действия ЕС по эскалации кризиса на Украине

Если Брюссель будет подталкивать к войне, то Будапешт будет использовать право вето против его решений, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии намерено блокировать любые решения Евросоюза, которые будут направлены на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение в него европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

"Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придется идти в одиночку против всех остальных 26 [стран ЕС]", - сказал глава МИД.

"Мы не можем позволить Венгрии и венграм вступить в войну. Мы должны защитить от этого Венгрию и венгерских граждан", - подчеркнул Сийярто.