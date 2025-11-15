Евродепутат Картайзер: ЕС необходим диалог с РФ, чтобы избежать напряженности

Европейский союз сильно подвержен влиянию политиков, которые не заинтересованы в диалоге, которые иногда даже русофобски настроены, отметил Фернан Картайзер

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен восстановить диалог с Россией, чтобы снизить напряженность в отношениях и избежать эскалации. Об этом сообщил ТАСС евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Я считаю, что эти разговоры о том, что мы идем к войне, - это то, к чему мы должны относиться очень серьезно. Это вызывает большое беспокойство и подчеркивает также, что мы должны рассматривать все возможные варианты и использовать все возможные пути, чтобы восстановить диалог и снизить напряженность", - сказал он по итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким на полях форума "БРИКС - Европа".

"К сожалению, Европейский союз сегодня сильно подвержен влиянию политиков, которые не заинтересованы в диалоге, которые иногда даже русофобски настроены, которые действуют нерационально. Поэтому я убежден - и, думаю, многие коллеги меня поддержат, - что нет необходимости в такой эскалации напряженности между Европейским союзом и Россией, и что существуют другие способы урегулировать наши разногласия. Нам нужно вернуться к разуму и дипломатии, а не говорить о войне и перевооружении", - подчеркнул политик.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией.