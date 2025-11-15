Сийярто: Венгрия не допустит "украинскую мафию" в ЕС

Глава МИД Венгрии подтвердил, что Будапешт будет и дальше блокировать попытки Брюсселя, направленные на поспешную интеграцию Украины в европейские структуры

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Евгений Мессман/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз, а низкокачественное украинское зерно - на европейский сельскохозяйственный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

Он подтвердил, что Будапешт будет и дальше блокировать попытки Брюсселя, направленные на поспешную интеграцию Украины в европейские структуры, несмотря на продолжающийся в этой стране вооруженный конфликт. "Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно - на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев", - сказал глава МИД, подчеркнув, что Венгрия не позволит сделать это.

Ранее правительство Венгрии заявляло, что разразившийся на Украине коррупционный скандал продемонстрировал наличие в окружении Владимира Зеленского "военной мафии" и стал еще одним сигналом о необходимости прекратить финансирование этой страны Европейским союзом.