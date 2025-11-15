Лидер ХСС выступил за отмену упрощенного выезда молодых мужчин с Украины

Маркус Зёдер считает, что украинцы должны защищать страну

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за отмену правил упрощенного выезда с Украины молодых мужчин и заявил, что они нужны на родине.

"Необходимо отменить упрощенный выезд с Украины для молодых мужчин. Они нужны там", - сказал Зёдер в интервью газете Welt am Sonntag. Политик считает, что украинцы должны защищать страну.

"Те, у кого нет законных прав на пребывание, терпимости или работы, должны уехать. А если это оправдано, то и в Афганистан", - добавил Зёдер.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что с Украины в Германию массово прибывают мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, и подтвердил, что попросил Владимира Зеленского принять меры против их выезда.

Как писала газета Bild, доля мужчин среди граждан Украины, которые прибывают в Германию в последние месяцы, постоянно растет. Всего с января по конец сентября 2025 года в ФРГ прибыли 122 257 украинцев, причем если в мае - около 10,8 тыс., то в сентябре уже почти 18 тыс. Из общего числа прибывших в 2025 году мужчин было 61 420, то есть примерно половина.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.