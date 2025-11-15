Орбан: Украину можно склонить к окончанию конфликта из-за потери ей суверенитета

Время по-прежнему играет на Россию, считает премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Стороны украинского конфликта пока не желают прекращать военные действия, но Украину будет легче склонить к этому, поскольку она не самостоятельна и зависит от стран Запада, а время по-прежнему играет на Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

Он подчеркнул, что другие страны должны продолжать усилия, чтобы убедить Украину и Россию заключить мир. "В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной", - сказал глава правительства Венгрии, выступление которого транслировалось телеканалом М1. Он добавил, что для России ситуация иная.

"Хотят ли противоборствующие стороны мира? Ответ отрицательный", - сказал венгерский премьер. По его словам, прошлым летом он провел два часа с Владимиром Зеленским. "Как лидер соседней дружественной страны я хотел убедить его, что время не на их стороне. Чем дольше длится война, тем больше они теряют", - отметил Орбан, напомнив, что ему не удалось внушить Зеленскому, что тот находится в проигрышном положении.