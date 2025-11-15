Болгарский политик Костадинов: в Европе стерли Россию из учебников географии

По словам лидера партии "Возрождение", все это напоминает нацистскую истерию в Германии перед Второй мировой войной

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Сведения о России и Москве изъяты из учебников географии в Болгарии, сообщил на II международном симпозиуме "БРИКС - Европа" член Национального парламента Болгарии, лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Это является общей тенденциях для стран Евросоюза.

"Начался уже обратный отсчет для Европы. Судя по учебникам географии в моей стране, Болгарии, это так. Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что там написано? Там ничего нет. Крупнейшая европейская страна Россия, крупнейший европейский город Москва просто исчезли, стерты со страниц учебников", - сказал Костадинов.

Лидер болгарской партии отметил, что в его стране давно сталкиваются с фальсификацией истории и другими проявлениями информационной войны против России. "Но то, что они (чиновники Евросоюза - прим. ТАСС) уже коснулись географии, удивило даже нас в Болгарии - привыкших ко всякой пропаганде. Хотя бы потому, что география не подлежит комментариям и трактованию, она такая, какая есть. Ее изменения занимают миллионы лет. Но антироссийская пропаганда превратила эти миллионы лет менее чем в десятилетие", - отметил Костадинов.

Все это, по словам депутата, напоминает нацистскую истерию в Германии перед Второй мировой войной. "Хотим ли мы повторения этого безумия? Я уверен, что мы, присутствующие здесь, этого не хотим. Уверен, что подавляющее большинство европейских народов тоже этого не хотят", - подчеркнул он.

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.