Орбан счел, что Европа находится на грани войны

Ее источником является конфликт между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. В Европе существует реальная угроза третьей мировой войны, источником которой является конфликт между Россией и Украиной, и другие страны должны добиваться его немедленного прекращения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

"Антивоенный митинг следует проводить, когда есть опасность. Я считаю, что в Европе существует угроза войны. Европа находится на грани войны", - сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал М1. По его мнению, ситуация в Европе сейчас отчасти напоминает ту, которая складывалась накануне первой и второй мировых войн.

"Большой вопрос заключается в том, может ли представлять угрозу для наших жизней война, которая сейчас идет между Россией и Украиной. Ответ - да, может. Есть ли у Венгрии шанс установить мир? Нет. Венгрия может внести свой вклад в миротворчество, но думать, что мы можем установить мир, нельзя", - отметил премьер, напомнив, что его личных усилий оказалось недостаточно, чтобы убедить Киев и Москву в необходимости прекращения военных действий.

Орбан убежден, что украинский конфликт может быть урегулирован, если лидеры Евросоюза также займут миролюбивую позицию, а не будут стремиться к его продолжению. Он задался вопросом, удастся ли Венгрии остаться в стороне от военных действий.

"Это вопрос, с которым я вечером ложусь спать и утром встаю на ноги", - сказал премьер, заверив, что видит свою главную задачу в том, чтобы не допустить втягивания Венгрии в украинский конфликт и его перерастания в масштабную войну в Европе.

"Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы. Для этого нужно испробовать все", - подчеркнул Орбан.

Митинг в Дьёре был организован правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в поддержку политики правительства, направленной на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он должен положить начало антивоенной кампании, в рамках которой аналогичные мероприятия состоятся в других городах страны. Митинг проходил во дворце спорта с участием только партийных активистов и был направлен также на сплочение рядов ФИДЕС в преддверии парламентских выборов, запланированных в Венгрии на апрель 2026 года. Вскоре после его завершения оппозиционная партия "Тиса" начала свой митинг на одной из площадей в Дьёре.