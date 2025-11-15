Водителей застрявших в Белоруссии фур Литвы призвали воздержаться от протестов

Решения необходимо искать путем переговоров и координированных действий, указали в литовской Ассоциации грузоперевозчиков "Линава"

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Ассоциация грузоперевозчиков Литвы "Линава" рекомендовала водителям застрявших в Белоруссии литовских фур воздержаться от акций протеста. Об этом говорится в распространенном ассоциацией сообщении.

"Решения необходимо искать путем переговоров и координированных действий, а не спонтанными акциями протеста, от которых как от эскалации ситуации рекомендуем воздержаться", - отмечается в тексте.

По данным "Линавы", которая ранее сама хотела организовать акцию протеста против бездействия властей Литвы по выручке застрявших в Белоруссии грузовиков с блокированием основных автомагистралей Литвы, находящиеся в Белоруссии водители намерены собраться на протест сами.

"Понимаем разочарование и скопившуюся усталость людей, однако сегодня важно сохранить холодный рассудок и не предпринимать необдуманных действий", - утверждала ассоциация.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли более 1 тыс. литовских грузовиков.