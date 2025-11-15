В Белоруссии разместили свыше 200 литовских фур, въехавших из России

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Более 200 литовских грузовиков, въехавших в Белоруссию из России, размещены на белорусской территории. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

"Продолжается обеспечение доставки в установленные места литовских транспортных средств, въезжающих со стороны России. Такие фуры размещаются в разных регионах страны на складах временного хранения ведомственных ПТО и находятся под таможенным контролем. В указанных местах уже размещено 230 грузовиков", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, таможенные органы республики продолжают осуществлять контроль находящихся на территории Белоруссии литовских грузовиков.

"На дорогах наведен полный порядок - все транспортные средства, которые ожидали выезда в Литву на обочинах у пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных площадках", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По данным Госпогранкомитета, всего на пяти охраняемых стоянках находится 1 370 фур. Для тех водителей, которые не убыли домой, созданы необходимые условия пребывания.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.