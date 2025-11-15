Глава Euroclear готова через суд блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ

Существуют законы, подчеркнула Валери Урбен

Штаб-квартира Euroclear © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен готова через суд добиваться невыполнения распоряжений Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС, если они решат конфисковать замороженные активы РФ. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

"Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", - сказала она. По словам Урбен, "не исключено" обращение в судебные инстанции, если европейские институты власти захотят принудить депозитарий к такому шагу. Она добавила, что с 2022 года юридический отдел был увеличен с "десятка до 200 сотрудников".

Российские активы в объеме €193 млрд (из них €180 млрд - суверенные активы ЦБ РФ), замороженные на счетах Euroclear, составляют лишь доли процента от общего объема средств депозитария, который оценивается в €42,5 трлн. Урбен считает, что их конфискация, даже завуалированная, рискует нанести ущерб всей зоне евро. Она пояснила, что представители других стран в беседах с ней выражают сильную обеспокоенность подобным развитием событий и, если деньги РФ будут использованы, например, для финансирования кредита для Украины, то международные инвесторы "сократят инвестиции в зону евро", что в свою очередь негативно повлияет "на все финансовые потребности Европы".

"Мы должны быть очень бдительны. [Это противоречит] международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия может в этом случае инициировать судебное разбирательство", - подчеркнула Урбен. Собеседница издания добавила, что после окончания конфликта и снятия санкций Россия может в любой момент прийти за своими деньгами и она не знает, как Euroclear будет выполнять свои обязательства перед Москвой, если средства будут использованы для кредита или конфискованы.

По словам Урбен, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о создании европейского механизма по предоставлению Киеву кредита в размере €140 млрд, используя замороженные активы РФ, застало ее врасплох, она узнала о нем из СМИ. "Три года мы слышим громкие заявления всех этих политических деятелей в прессе. Это было лишь одно из многих", - прокомментировала она. Тем не менее вопрос конфискации российских активов ежедневно занимает от 30% до 100% ее рабочего времени, добавила глава депозитария.

Газета Le Monde со своей стороны добавляет, что, помимо юридических и репутационных рисков, перед Европой стоит и угроза ответных финансовых мер со стороны России. Издание напоминает, что в России заморожены от €20 до €40 млрд клиентов Euroclear, которые находятся в российском депозитарии. Оно также приводит слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который утверждал, что к нему регулярно обращаются представители бизнеса и напоминают ему, что в случае конфискации российских активов они потеряют свои активы или заводы.

Вопрос о конфискации

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в опубликованной 25 сентября статье британской газеты Financial Times заявил, что Германия выступает за выдачу Украине беспроцентного кредита почти на €140 млрд за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах ЕС. По его утверждению, этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время конфликта, а до этого момента российские активы будут оставаться замороженными.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.

13 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте в очередной раз заявила, что ЕК считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах. Бельгия, где заморожена основная часть из порядка 200 млрд евро суверенных активов РФ в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь ответа Москвы.