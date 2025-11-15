Ватикан вернул канадским индейцам 62 артефакта

Экспонаты, ранее принадлежавшие канадским индейцам, были перевезены в Рим католическими миссионерами в период с 1923 по 1925 год

ВАТИКАН, 15 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV передал во время аудиенции представителям Канадской конференции католических епископов культурные ценности канадских индейцев. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"В ходе аудиенции Папа передал конференции 62 артефакта из этнологической коллекции Музея Ватикана", - говорится в коммюнике.

Экспонаты, ранее принадлежавшие канадским индейцам, были перевезены в Рим католическими миссионерами в период с 1923 по 1925 год, отметила служба. Позже в 1925 году артефакты переместили в Музей Ватикана, где они хранились около сотни лет.

В октябре газета The Globe and Mail со ссылкой на источники в Оттаве и Риме сообщила о намерениях Папы Римского вернуть культурные ценности канадских индейцев в Канаду к католическому Рождеству.

Канадские индейцы десятилетиями безуспешно пытались вернуть эти ценности на родину. Ситуация изменилась в мае 2021 года, когда в Канаде на территории трех бывших интернатов для детей индейцев, которые курировались Римско-католической церковью, были обнаружены более тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений. Также тогда зазвучали призывы к Римско-католической церкви принести извинения канадским индейцам, в том числе от занимавшего в то время пост премьер-министра Джастина Трюдо. В 2022 году Папа Римский Франциск принес официальные извинения за жестокое обращение с детьми индейцев в специальных школах-интернатах Канады, а в 2024 году Трюдо в ходе встречи с понтификом также призвал его вернуть культурные ценности канадских индейцев, хранящиеся в Ватикане.