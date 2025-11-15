Движение "Другая Украина" открыла центры помощи бывшим украинским гражданам

Они действуют в Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Симферополе и Москве, сообщил экс-лидер запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Движение "Другая Украина" создала в России шесть центров для оказания помощи бывшим гражданам Украины. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах II международного симпозиума "БРИКС-Европа" экс-лидер запрещенной официальным Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который возглавляет движение "Другая Украина".

"Мы создали сеть и открыли шесть центров помощи украинцам в адаптации. Эти центры действуют у нас в Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Симферополе и Москве, там, где более всего бывших граждан Украина проживает", - сказал собеседник агентства.

В адрес движения поступают обращения от десятков тысяч людей, отметил Медведчук.

"Видим, что есть определенные, скажем, пробелы в нормативных актах, которые касаются людей, которые переселились, особенно тех, кто переселился без документом или без достаточного количества документов, часто без возможности подтвердить что-то, что требуется подтвердить гражданам России", - сказал он. При этом, подчеркнул лидер движения, благодаря поручениям президента России Владимира Путина, налажен контакт с профильными службами, что позволяет эффективно решать возникающие проблемы.

Симпозиум "БРИКС-Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР. Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.