Медведчук заявил, что не видит будущего Украины как государства

Глава движения "Другая Украина" считает стратегической задачей "воссоединение украинцев с Россией"

Редакция сайта ТАСС

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью ТАСС заявил, что, по его мнению, Украина в будущем "не сохранится как государство" и что стратегической задачей он считает "воссоединение украинцев с Россией".

По его словам, "Другая Украина" рассматривает свою работу как противостояние нынешним украинским властям, которые он охарактеризовал как "преступный, террористический режим". Он отметил, что движение выступает за доведение своей позиции до зарубежных партнеров, в том числе участников симпозиума "БРИКС - Европа", где проходят встречи с представителями национальных парламентов стран Европы.

"Я в будущем не вижу Украину как государство. Наша стратегическая задача - воссоединение украинцев с Россией", - заявил он.

Также Медведчук заявил, что, по его мнению, в самой Украине существуют сторонники интеграции с Россией и что "жизнь в составе России" является лучшим вариантом будущего для украинцев.

Сохранение Украины как отдельного государства он назвал угрозой как для России, так и для жителей страны, утверждая, что "в любом формате Украина станет плацдармом коллективного Запада".