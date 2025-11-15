БелТА: Лукашенко и Путин обсудили развитие двусторонних отношений
Редакция сайта ТАСС
17:25
обновлено 17:36
МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора развитие двусторонних отношений, в частности затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщило агентство БелТА.
По его данным, главы двух государств также рассмотрели вопросы обороны и безопасности. Отдельно они остановились на ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.
Как передает БелТА, более подробно обсудить темы, представляющие взаимный интерес, президенты договорились в ближайшее время - прежде всего в ходе предстоящего в конце ноября саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.