Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за строительства Израилем стены

В заявлении отмечается, что заградительная стена, возведенная израильской армией, препятствует доступу на принадлежащие жителям юга участки земли

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Ливан принял решение направить жалобу в Совет Безопасности ООН в ответ на строительство Израилем заградительной стены, которая в нескольких местах заходит на его территорию. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента республики Джозефа Ауна.

"После публикации отчета Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушении Израилем во время сооружения бетонной стены линии границы, установленной после эвакуации его войск в 2000 году, президент Джозеф Аун поручил министру иностранных дел Юсефу Раджи подать срочную жалобу в Совбез ООН", - указывается в тексте. В нем отмечается, что заградительная стена, возведенная израильской армией, препятствует доступу на принадлежащие жителям юга участки земли.

14 ноября командование ВСООНЛ проинформировало Израиль о необходимости сноса нескольких участков стены и прекращения строительных работ, ведущихся на ливанской территории, поскольку это представляет собой "серьезное нарушение резолюции 1701 СБ ООН и суверенитета Ливана". В отчете миротворцев говорится, что нарушения линии границы зафиксированы возле населенных пунктов Айтарун, Марун-эр-Рас и Ярун.