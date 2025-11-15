Глава МО Израиля представит кабмину предложение о закрытии радио "Галей ЦАХАЛ"

Исраэль Кац заявил, что в Армии обороны Израиля нет места гражданскому вещателю

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ближайшее время представит на рассмотрение правительства предложение о закрытии армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"В ближайшее время я представлю правительству предложение о закрытии станции "Галей ЦАХАЛ", - написал он на своей странице в социальной сети X. "В Армии обороны Израиля нет места гражданскому вещателю", - добавил министр.

В июне 2025 года он создал специальную комиссию по изучению деятельности "Галей ЦАХАЛ", которая в октябре рекомендовала закрыть радиостанцию и упразднить ее новостную службу. 12 ноября портал Ynet сообщил, что Кац принял решение о закрытии армейского радио к 1 марта 2026 года.