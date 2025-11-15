Полиция Греции запретила митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Запрет вводится из-за того, что проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Греческая полиция запретила собрания и митинги в центре Афин, а также в районах Филотеи и Халандри в связи с ожидающимся 16 ноября визитом Владимира Зеленского, объяснив такое решение соображениями безопасности. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

"Объявляем, что решениями директоров полицейских управлений Афин и северо-востока столичной области Аттика в муниципалитете Афин, районах Филотеи и Халандри в воскресенье, 16 ноября, с 06:00 до 22:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в связи с визитом президента Украины в Афины", - говорится в заявлении полиции. На границе столичных районов Филотеи и Халандри расположено украинское посольство.

"Вышеупомянутый запрет вводится из-за того, что проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений, особенно против жизни, физической неприкосновенности и имущества, а также в связи с серьезной угрозой нарушения социально-экономической жизни в указанных районах", - подчеркнули в правоохранительных органах.

ERT-news отметил, что Афины станут первым пунктом европейского турне Зеленского. Ожидается, что он прибудет туда в воскресенье в полдень для переговоров на высшем уровне, а в повестке дня значится расширение сотрудничества между двумя странами, в первую очередь в энергетической и оборонной сферах. "Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента Украины, не исключается подписание соглашения в энергетической сфере", - отметил телеканал. По его сведениям, Киев стремится увеличить свои запасы сжиженного природного газа (СПГ) из США, который поступает в Европу по трубопроводам с морского плавучего терминала регазификации близ города Александруполис и СПГ-терминала в местечке Ревитуса под Афинами.

13 ноября греческий информационный портал pronews.gr сообщил, что Зеленский прибудет с экстренным визитом 16 ноября и встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом с намерением попросить зенитные ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении греческих ВВС. По данным портала, также запланированы переговоры Зеленского с президентом Константиносом Тасуласом и спикером парламента Никитасом Какламанисом. Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью ранее рассказала журналистам, что Зеленский посетит страну в ноябре, но конкретной даты не называла.