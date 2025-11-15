Фидан: Турция рассчитывает на скорое возвращение в программу создания F-35

По словам главы турецкого МИД, у президента США Дональда Трампа "есть воля к решению этой проблемы"

СТАМБУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35 . Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"У президента США [Дональда Трампа] есть воля к решению этой проблемы. Мы надеемся, что в ближайшее время вернемся в программу", - сказал министр в эфире телеканала A Haber.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские ЗРС С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов.