Фидан: Турция рассчитывает на скорое возвращение в программу создания F-35
Редакция сайта ТАСС
20:07
СТАМБУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35 . Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"У президента США [Дональда Трампа] есть воля к решению этой проблемы. Мы надеемся, что в ближайшее время вернемся в программу", - сказал министр в эфире телеканала A Haber.
Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские ЗРС С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов.