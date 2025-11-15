Фидан: конфликт на Украине находится в ближайшей к прекращению точке
Редакция сайта ТАСС
20:12
обновлено 20:33
АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что украинский конфликт в настоящее время находится в ближайшей к его завершению точке.
"Сейчас, на мой взгляд, эта война находится в самой близкой к остановке точке. Мы видим, что все условия для перемирия уже созрели", - отметил он в эфире телеканала A Haber.
Фидан заявил, что нужно "провести необходимые переговоры и сделать шаг". "У нас есть предложения по этому поводу. Надеюсь, они будут реализованы", - добавил глава МИД.