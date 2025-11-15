В Чили пройдут выборы президента и членов парламента

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы пройдут в Чили. Действующий глава государства Габриэль Борич в соответствии с конституцией не может баллотироваться на второй срок подряд.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Согласно результатам опросов общественного мнения, основная борьба развернется между пятью политиками - Жанетт Харой, представляющей правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", Хосе Антонио Кастом из консервативной Республиканской партии, Эвелиной Маттеи, выдвигающейся от правоцентристской коалиции "Чили, вперед!", Йоханнесом Кайзером из Национально-либертарианской партии и Франко Париси из правоцентристской "Партии людей".

Помимо главы государства, чилийцам предстоит избрать 23 сенатора и 155 депутатов.

Программы кандидатов

Хара, являющаяся членом Коммунистической партии Чили, возглавляла министерство труда и социального страхования в правительстве Борича. Ее программа фокусируется на улучшении условий труда и помощи малому бизнесу. Как и другие кандидаты, в условиях роста преступности в Чили за последние годы Хара обещает принять меры для улучшения ситуации в сфере безопасности, в том числе за счет модернизации полиции, строительства тюрем и развертывания вооруженных сил для защиты границ и борьбы с незаконной миграцией.

Каст был соперником Борича во втором туре выборов президента в декабре 2021 года, однако уступил ему на 11 процентных пунктов. Политик обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, сократить государственные расходы и усилить контроль границ для борьбы с нелегальной миграцией.

Маттеи занимала пост министра труда и социального страхования в правительстве экс-президента Себастьяна Пиньеры. В ее предвыборной программе - создание военной пограничной полиции, увеличение финансирования правоохранительных органов, снижение ставки корпоративного налога, создание 1 млн рабочих мест и сокращение "нерационально распределяемых госсредств".

Кайзер известен более радикальными взглядами, чем его соперники. Он обещает упразднить ряд министерств, приватизировать государственную горнодобывающую компанию Codelco, закрыть границу с Боливией и построить лагеря для нелегально въехавших, чтобы в дальнейшем выслать их из страны.

Париси на президентских выборах в 2021 году занял третье место с 13% голосов, хотя провел всю предвыборную кампанию в режиме онлайн из США, не приехав в Чили даже на голосование. В программе кандидата много популистских предложений, таких как ограничение зарплат для госслужащих и снижение или отмена НДС на определенные товары.

Все кандидаты выступают за сохранение курса на открытую для мира экономику и прагматичные отношения с другими странами. В то же время Каст и Кайзер, в отличие от своих соперников, открыто заявляли, что готовы были бы поддержать военную операцию США в Венесуэле.

Процедура голосования

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство голосов. Если ни одному из претендентов не удастся добиться этого результата, 14 декабря пройдет второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Согласно опросу компании Cadem, результаты которого были опубликованы 26 октября, лидером предвыборной гонки с 30% голосов среди респондентов является Хара. Каста были готовы поддержать 22%, Кайзера - 15%, Маттеи - 14%, Париси - 12%. Опросы также показывают, что Хара, вероятно, проиграет во втором туре любому кандидату от правых и правоцентристских сил из-за недовольства граждан действующим правительством. Среди основных проблем чилийцы называют ухудшение ситуации в сфере безопасности, нелегальную миграцию и экономическую стагнацию.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 по местному времени (14:00 мск) до 18:00 (00:00 мск 17 ноября). Голосование в Чили является обязательным.