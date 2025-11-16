Азаров: США уже активно подбирают замену Зеленскому

Для этого в Вашингтон приглашают украинских политиков, заявил экс-премьер страны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты подбирают замену Владимиру Зеленскому, для этого в Вашингтоне принимают различных политиков киевского режима. Об этом заявил ТАСС бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я знаю, что американцы последние, наверное, полгода активно беседуют, встречают, приглашают в Вашингтон определенных политиков киевского режима, составляют свое мнение о них, формируют, я так понимаю, человека, который мог бы заменить [Зеленского]", - сказал он.

По словам Азарова, разразившийся на Украине коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения Зеленского лишь подтверждает то, что США ищут ему замену. "Если бы они этим не занимались, то никакое Национальное антикоррупционное бюро Украины [НАБУ] не имело бы, так сказать, возможности так действовать", - отмечает экс-премьер.

При этом, по словам Азарова, пока трудно спрогнозировать, что будет после отставки Зеленского. "Если все будут действовать по конституции, то в случае его отставки исполняющим обязанности президента становится председатель Верховной рады, сейчас это [Руслан] Стефанчук. Но это тоже такая личность типа Зеленского, там ничего хорошего не произойдет. Но он будет обязан в течение двух месяцев объявить выборы. Вот так по конституции. Как будет на самом деле, мне трудно говорить, потому что ситуацией управляет не конституция, а управляют американцы. Ну и англичане", - пояснил он.

Вместе с тем экс-премьер подчеркнул, что в настоящее время на Украине нет политиков, способных обеспечить нормальное развитие страны. "Я свое мнение уже высказывал не раз, что сейчас на территории киевского режима абсолютно нет никого, кто мог бы в какой-то степени проводить позитивную для Украины политику. Нет просто таких людей, потому что те, кто мог бы проводить, либо в тюрьме сидят, либо убиты, либо были вынуждены уехать за рубеж", - подытожил Азаров.

Выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. Еще в октябре Азаров в интервью ТАСС отмечал, что США могут принять радикальные меры по устранению Зеленского. После того как на Украине раскрыли крупную коррупционную схему во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, Азаров подтвердил в беседе с ТАСС, что происходящее может быть той самой работой по устранению Зеленского. По его словам, НАБУ провело гигантскую работу, которая может насчитывать десятки томов оперативных материалов, именно по команде США.

Дело Миндича

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.