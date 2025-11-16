Орбан считает, что конфликт на Украине скоро завершится

Глава правительства Венгрии не пояснил, на чем основан его прогноз, но отметил, что для этого требуется "единая позиция Запада"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в обозримой перспективе, президент России Владимир Путин заинтересован в установлении мира, а странам НАТО не следует опасаться нападения РФ.

"Думаю, что мы очень близки к достижению мира", - сказал он по поводу Украины в беседе с генеральным директором германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Дёпфнером в его программе, вышедшей вечером 15 ноября на YouTube.

Глава правительства не пояснил, на чем основан его прогноз, но отметил, что для прекращения украинского конфликта требуется "единая позиция Запада". Пока же, по его словам, президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для достижения мира, а лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий, чтобы добиться более выгодных условий на поле боя.

На вопрос, заинтересован ли Путин в мирных переговорах, Орбан ответил: "Да". Когда собеседник поинтересовался, почему он так думает, премьер сказал: "Потому что война имеет цену". По его словам, эта цена выражается в человеческих жизнях и экономических потерях.

Орбан считает, что с учетом этого Россия хотела бы завершить конфликт как можно скорее, но в то же время стремится достичь своих целей. Когда это произойдет, "смысла продолжать войну уже не будет", сказал он, утвердительно ответив на вопрос, сумеет ли Москва взять под свой контроль всю территорию Донбасса.

Кроме того, Орбан подтвердил, что по-прежнему убежден в невозможности победить Россию просто потому, что она является ядерной державой. В то же время он утверждал, что в области обычных вооружений РФ уступает НАТО и поэтому опасаться ее нападения членам альянса не следует. По мнению главы венгерского правительства, страны Запада должны быть сильными в военном отношении, но демонстрировать свою силу следует за столом переговоров.