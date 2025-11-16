NHK: Япония потребует ответа за публикацию консула КНР в соцсетях

Страна не хочет эскалации отношений с Китаем, но потребует ответа за слова об "отрубании головы", сообщает телеканал

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии хотело бы избежать дальнейшей эскалации отношений с Китаем, но считает необходимым принять решительные меры в ответ на слова генерального консула КНР в Осаке Сюэ Цзяня, который в соцсетях грозился "отрубить голову" премьер-министру Санаэ Такаити за ее высказывания по поводу Тайваня. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным японского ТВ, правительство страны в целом хочет избежать дальнейшей эскалации ситуации и в настоящее время "в спокойной манере" оценивает действия Китая, который ранее предостерег своих граждан от поездок в Японию. В правительстве Японии опасаются, что снижение туристического потока из Китая в Японию ударит по всей туристической отрасли страны. В целом власти Японии уверены, что дальнейшая эскалация не выгодна обеим сторонам, поэтому намерены действовать в сложившейся ситуации спокойно, отмечает общественное телевидение.

В то же время подчеркивается, что призывы дать жесткий ответ на слова Сюэ Цзяня, вплоть до выдворения из страны, звучат как в стане правящей Либерально-демократической партии, председателем которой является премьер Такаити, так и в стане оппозиции.

Заявления Такаити и реакция на них

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил отрубить японскому премьеру голову, однако в дальнейшем эта запись была удалена.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.