NYT: в США в Шарлотте начались рейды против нелегальных мигрантов

По информации NBC News, несколько человек уже задержали

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти начали масштабные рейды против нелегальных мигрантов в Шарлотте - крупнейшем городе штата Северная Каролина. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, в город прибыли сотрудники Пограничного патруля США во главе с Грегори Бовино, который отвечал за проведение операций по борьбе с нелегальной миграцией в Чикаго (штат Иллинойс) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Представитель министерства внутренней безопасности страны Триша Маклафлин подтвердила изданию, что ведомство направило в Шарлотт дополнительные силы, чтобы "обеспечить безопасность американцев" и гарантировать согражданам "возможность жить, не боясь, что преступники-нелегалы причинят вряд их семьям или соседям". Иных подробностей она не привела.

По данным телеканала NBC News, Пограничный патруль уже провел задержания. Местные власти заявили, что такие меры "порождают в обществе ненужный страх и чувство неопределенности", попросили жителей города сохранять спокойствие и не проявлять насилия в отношении правоохранителей.

Агентство Bloomberg отмечает, что Шарлотт оказался в центре внимания федеральных властей в августе после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю девушку в трамвае, она умерла на месте от полученных ран. Преступника позднее задержали, ему предъявили обвинения в убийстве. Как указывал президент США Дональд Трамп, Браун был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако он всегда освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.