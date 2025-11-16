Риттер: Киев будет усиливать провокации по мере приближения конца конфликта

Подобные действия поощряют страны Запада, отметил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Украинское руководство будет увеличивать количество проводимых провокаций в отношении России по мере приближения завершения конфликта. Такое мнение ТАСС выразил член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного "Клуба народного единства" (МКНЕ), экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Я считаю, что по мере того, как этот конфликт будет приближаться к своему трагическому [для Украины] концу - то есть к победе России, Украина будет наращивать масштабы своих провокаций", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности попыток украинского руководства организовывать провокации против РФ на фоне коррупционного скандала в стране и неудач на фронте.

Кроме того, Риттер подчеркнул, что страны Запада, особенно Великобритания, поощряют антироссийские провокации со стороны Украины. "Украина на протяжении уже многих лет прибегает к провокациям, пытаясь справиться с последствиями своей неспособности победить Россию, сдержать Россию", - добавил аналитик.