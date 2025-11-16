Минобразования КНР предупредило о рисках для китайских студентов в Японии

Отношения Пекина и Токио стали более напряженными из-за заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити об "экзистенциальной угрозе"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство образования КНР предупредило китайских граждан о рисках обучения в Японии и призвало тщательно взвесить планы на учебу в этой стране. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"В последнее время общественная безопасность в Японии нестабильна, участились преступления против китайских граждан. Ситуация с безопасностью и среда обучения неблагоприятны, риски для китайских граждан в Японии возросли", - говорится в заявлении министерства. Ведомство также напомнило тем, кто уже находится в Японии или планирует поездку в ближайшее время, о необходимости "усилить оценку рисков" и "повысить осведомленность о мерах предосторожности".

В последнее время отношения Пекина и Токио стали более напряженными, в частности, в связи с заявлением японского премьер-министра Санаэ Такаити об "экзистенциальной угрозе" из-за возможного военного кризиса у Тайваня, которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это высказывание вызвало резкое недовольство Китая, выразившего решительный протест по дипломатическим каналам.