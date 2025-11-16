Политолог Миршаймер: ВС России сильнее любой европейской армии

Профессор Чикагского университета считает, что в случае противостояния российской армии и вооруженных сил какой-либо из стран Европы бой был бы неравный

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Армия любой европейской страна проиграла бы в случае противостояние с ВС России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis высказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Если бы мы поставили российскую армию против британской, то бой был бы неравный. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС России", - считает Миршаймер. Поэтому он отметил, что у Запада изначально была цель ударить по российской экономике, чтобы нанести РФ стратегическое поражение.

Миршаймер уверен, что Запад "с радостью" хотел бы лишить Россию статуса великой державы, однако у него не получилось этого добиться.