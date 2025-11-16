Глава МО Израиля заявил, что ЦАХАЛ останется в буферной зоне на юге Сирии

Армия обороны Израиля также останется на вершине горы Хермон

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) останутся в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности [на юге Сирии]", - написал он в X.

В декабре 2024 года армия Израиля развернула свои силы в буферной зоне на юге Сирии у границы после смены власти в арабской республике. Тогда же израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанах, не встретив при этом сопротивления.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.