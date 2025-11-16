Мирзиёев выступил за создание платформы "Сообщество Центральной Азии"

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за преобразование консультативной формы регионального диалога стран Центральной Азии в стратегический формат. Об этом он заявил в ходе выступления на седьмой консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии, передает корреспондент ТАСС.

Лидер Узбекистана предложил создать платформу "Сообщество Центральная Азия", создать секретариат и Совет старейшин, а также повысить роль национальных координаторов.

"Само время требует преобразовать наши встречи из консультативной формы регионального диалога в стратегический формат сообщества Центральной Азии. На пути к этой цели предлагаем <...> учредить секретариат <...>, повысить статус национальных координаторов до специальных представителей президентов. Кроме того, опираясь на наши ценности и традиции народной дипломатии, считаем целесообразным создать Совет старейших из числа авторитетных общественных деятелей с богатым жизненным опытом", - сказал он.

Седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Узбекистане при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщалось ранее, Баку стал полноправным участником этого формата.

Инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств региона была выдвинута президентом Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в Казахстане.