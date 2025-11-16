Токаев: время закрытых границ и изоляции Центральной Азии прошло

Президент Казахстана заявил, что регион проходит масштабную трансформацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /ТАСС/. Центральная Азия оставила в прошлом время закрытых границ и изоляции. Регион переживает масштабную трансформацию. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Ташкенте на седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества", - подчеркнул казахстанский лидер. По его словам, "важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими странами мира". "На этом фоне растет интерес к формату Центральная Азия плюс", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что за последние годы страны региона сумели существенно укрепить свою экономическую базу. "Растет число совместных предприятий, реализуются [в регионе] крупные проекты в промышленности, энергетике, агропромышленности и других секторах", - указал глава республики.